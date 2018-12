US-Konjunktur: US-Industrie im November mit überraschend viel Schwung

WashingtonDie US-Industrie hat im November überraschend an Fahrt gewonnen. Der Einkaufsmanager-Index stieg im Vergleich zum Vormonat von 57,7 auf 59,3 Punkte, wie aus einer am Montag veröffentlichten Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Das Barometer signalisiert weiter eine starke Dynamik, da es deutlich oberhalb der Wachstumsschwelle von 50 Punkten liegt. Das Neugeschäft zog weiter an und auch die Beschäftigungslage hellte sich auf.