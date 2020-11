US-Medienkonzern Buzzfeed übernimmt „Huffpost“ von Verizon

Der Medienkonzern Buzzfeed übernimmt das Webportal „Huffpost“ vom Telekomriesen Verizon. Eine entsprechende Vereinbarung gaben die US-Unternehmen am Donnerstag in New York bekannt, ohne finanzielle Details zu nennen. Der Deal sieht außerdem vor, dass Verizon eine Minderheitsbeteiligung an Buzzfeed erhält.