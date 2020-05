US-Mobilfunk: Softbank will angeblich T-Mobile-Anteile an die Telekom verkaufen

Der Technologieinvestor Softbank verhandelt einem Medienbericht zufolge über den Verkauf eines „bedeutsamen“ Anteils am US-Mobilfunker T-Mobile US an den Mutterkonzern Deutsche Telekom. Durch den Deal könne der Anteil des Bonner Dax-Konzerns auf mehr als 50 Prozent steigen, meldete das „Wall Street Journal“ am Montag unter Berufung auf nicht näher genannte Insider.