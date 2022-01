US-Mobilfunkanbieter: AT&T und Verizon lehnen Verschiebung von High-Speed-5G-Einführung ab

Die beiden US-Mobilfunker AT&T und Verizon wollen trotz der Bedenken hinsichtlich der Flugsicherheit am Zeitplan für die Einführung neuer 5G-Dienste festhalten. Sie lehnten größere Einschränkungen bei der vorgesehenen Nutzung des C-Band genannten Frequenzbereiches ab, hieß es in einem am Sonntag veröffentlichten Schreiben der beiden Konzerne. Es würde sich um „einen unverantwortlichen Verzicht“ handeln, begründeten die Telekomfirmen ihre Haltung mit Blick auf den scharfen internationalen Wettbewerb. Sie seien allerdings bereit, auf 5G rund um Flughäfen weitere sechs Monate zu verzichten.