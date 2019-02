 US-Notenbank: Blackrock hält 2019 bis zu zwei US-Zinsanhebungen für möglich

New YorkDie US-Notenbank (Fed) wird aus Sicht des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock möglicherweise ein oder zwei Mal in diesem Jahr ihre Leitzinsen anheben. An den Finanzmärkten werde zwar erwartet, dass der nächste Schritt eine Zinssenkung sei, sagte Rick Rieder, Chef der Blackrock-Abteilung festverzinsliche Wertpapiere, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Fed strebe aber weiterhin ein oder zwei Zinsanhebungen an und werde dies auch umsetzen, sollte die Inflation anziehen. „Die Interpretation der Märkte ist etwas extrem.“