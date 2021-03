US-Notenbank: Fed-Chef Powell erwartet keine Rückkehr zur Vollbeschäftigung 2021

Powell bekräftigte, dass die US-Wirtschaft angesichts der Virus-Krise noch für eine geraume Zeit auf Hilfen der Währungshüter angewiesen sei. Die US-Notenbank greift der US-Konjunktur derzeit unter anderem mit sehr niedrigen Zinsen und monatlichen Wertpapierkäufen im Volumen von 120 Milliarden Dollar unter die Arme.

Der Fed-Chef zeigte sich auf dem Online-Forum mit Blick auf den jüngst zu beobachtenden Renditeanstieg gelassen: Der sei zwar "bemerkenswert" ausgefallen, doch sehe er darin keine "ungeordnete" Bewegung. Daher gebe es keine Notwendigkeit für die Fed, stärker am Markt zu intervenieren - etwa indem die Wertpapierkäufe forciert würden. "Unsere derzeitige geldpolitische Haltung ist angemessen", betonte Powell. An eine Zinserhöhung sei erst in einem Umfeld zu denken, in dem die Wirtschaft sich praktisch wieder von der Corona-Krise erholt habe, sagte der Präsident der Fed, die sich am 17. März zu ihrer nächsten Zinssitzung trifft. "Realistischerweise betrachtet, wird das noch geraume Zeit dauern", fügte er hinzu.