Die Fed hatte Ende Januar angekündigt, es nach einer Serie von Zinserhöhungen erst einmal ruhiger angehen zu lassen. Sie beließ ihren Schlüsselsatz zur Versorgung der Geschäftsbanken mit Geld in der Spanne von 2,25 bis 2,5 Prozent. Manche Investoren gehen davon aus, dass sie nun womöglich das ganze Jahr stillhalten wird. Im Dezember hatte die Fed noch zwei Anhebungen für 2019 angepeilt. Die Währungshüter haben darüber hinaus signalisiert, den Abbau ihrer in der Wirtschaftskrise massiv aufgeblähten Bilanz in diesem Jahr zu stoppen.