US-Notenbank: Fed-Chef Powell unterstreicht abwartende Haltung in der Zinspolitik

WashingtonUS-Notenbankchef Jerome Powell hat seine abwartende Haltung in der Geldpolitik bekräftigt. Er sagte am Sonntag dem Sender CBS, die Zentralbank sei nicht in Eile die Zinsen zu ändern. Deren Niveau sei „angemessen“ und „ungefähr neutral“. Das Zinsniveau wird als neutral bezeichnet, wenn es die Wirtschaft weder stimuliert noch bremst.