US-Notenbank: Fed-Chef Powell warnt vor wirtschaftlicher Abwärtsspirale

Unternehmen und Haushalte benötigten mehr Unterstützung. "Zu wenig Hilfen würden zu einer schwachen Erholung führen, was unnötige Härten für Haushalte und Unternehmen erzeugt", warnte er. Selbst wenn die Schritte am Ende größer als nötig sein sollten, wären sie nicht verschwendet gewesen. "Die Erholung wird stärker sein und schneller voranschreiten."

Powells Äußerungen sorgten für Druck auf die US-Börsen. Die Renditen der US-Staatsanleihen zogen etwas an.