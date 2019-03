US-Notenbank: Fed erwägt strengere Regeln für Ableger von Auslandsbanken

Die Überlegungen seien Teil eines Paktes zur Optimierung der Regeln für ausländische Banken, das die Federal Reserve in den kommenden Wochen vorstellen wolle. Solche Änderungen dürften insbesondere Geldhäuser wie die Deutsche Bank sowie die Schweizer Rivalen Credit Suisse und UBS treffen, die seit Jahren Milliarden Dollar an Firmenkrediten und anderen Vermögenswerten in ihren New Yorker Filialen halten.