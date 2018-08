US-Notenbank: Fed gibt Deutscher Bank Aufschub für Vorlage von Notfallplan

WashingtonDie Deutsche Bank, Credit Suisse und UBS bekommen in den USA ein Jahr mehr Zeit zur Erstellung eines Krisenplans. Wie die US-Notenbank Federal Reserve am Donnerstag mitteilte, müssen die Institute ihre Vorschläge für eine branchenschonende Abwicklung im Fall einer Insolvenz jetzt erst am 1. Juli 2020 vorlegen. Die Fed begründete die Verlängerung unter anderem damit, dass sie den Banken so noch mehr Rückmeldungen geben könne. Ein Jahr mehr bekamen auch Barclays aus Großbritannien und Prudential Financial aus den USA. Eigentlich müssen Großbanken solche Notfallpläne jährlich vorlegen, sie haben aber den hohen Aufwand kritisiert und wiederholt eine Verlängerung bekommen.