US-Notenbank: Fed ist bereit, Geldpolitik zur Stützung des Wachstums anzupassen

Die Zahlen vom Arbeitsmarkt blieben am Mittwoch weit unter den Erwartungen: So schufen US-Firmen im Mai nur 27.000 Jobs, wie der Personaldienstleister ADP zu seiner monatlichen Unternehmensumfrage mitteilte. Das ist der niedrigste Stellenzuwachs seit März 2010 - damals steckten die USA in den Nachwehen der Finanzkrise in der Rezession. Von Reuters befragte Experten hatten mit 180.000 neuen Stellen gerechnet.