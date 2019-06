US-Notenbank: Fed-Mitglied Kashkari fordert Zinssenkung um 0,5 Prozent

Minneapolis Der US-Notenbanker Neel Kashkari hat sich auf der jüngsten Sitzung der Fed für eine große Leitzinssenkung um 0,5 Prozentpunkte ausgesprochen. Zudem solle die Notenbank den Leitzins so lange nicht mehr anheben, bis die Inflation das Ziel von 2,0 Prozent nachhaltig erreicht habe, schrieb der Präsident der regionalen Notenbank von Minneapolis am Freitag in einem Beitrag auf der Website der Bank.