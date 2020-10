US-Notenbank: Fed-Notenbanker hält Anleihekäufe aktuell für angemessen

Die aktuellen Anleihenkäufe der US-Notenbank Fed passen aus Sicht eines ihrer hochrangigen Mitglieder zur gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage. „Im Augenblick haben wir eine gute Geldpolitik“, sagte der Chef der Fed-Filiale von St. Louis, James Bullard, am Freitag am Rande der Herbsttagung des Internationalen Währungsfonds (IWF). „Wir haben unser Programm laufen mit einem erheblichen Umfang an Käufen. Ich denke, das ist angemessen.“