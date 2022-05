US-Notenbank: Fed-Protokolle deuten auf starke Zinserhöhungen im Sommer hin

Angesichts der hohen Inflation in den USA zeichnet sich in der Notenbank Fed breite Unterstützung für weitere große Zinsschritte im Sommer ab. Wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der geldpolitischen Sitzung vom 4. Mai hervorgeht, standen bereits damals alle Währungshüter hinter der dabei beschlossenen Anhebung um einem halben Prozentpunkt. Laut den Mitschriften waren die meisten Teilnehmer zudem der Meinung, dass bei den Sitzungen im Juni und Juli jeweils weitere Schritte in dieser Größe „wahrscheinlich angemessen“ sein dürften.