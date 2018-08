US-Notenbank: Fed-Protokolle legen baldigen weiteren Zinsschritt nahe

WashingtonDie US-Notenbank Fed will ungeachtet der Kritik von US-Präsident Donald Trump an ihrem Zinserhöhungskurs festhalten. Auf ihrer jüngsten Sitzung kamen viele Währungshüter zu dem Schluss, dass wahrscheinlich bald eine weitere Straffung angemessen sei, hieß es in dem am Mittwoch veröffentlichten Protokoll des zweitägigen Treffens, das am 1. August endete.