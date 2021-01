US-Notenbank: Fed spielt künftige Kursänderungen bei Anleihenprogramm durch

Die US-Notenbank Fed hat ihre Anleihenkäufe vorerst auf Autopilot gestellt und zugleich künftige Kursänderungen und den Ausstieg durchgespielt. Dies geht aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung von Mitte Dezember hervor. Demnach waren sich die Währungshüter einig, dass das Programm in der jetzigen Form einen sehr starken Konjunkturimpuls setze. Die Käufe in Höhe von 120 Milliarden Dollar im Monat sollen solange beibehalten werden, bis „substanzielle weitere Fortschritte“ auf dem Weg zu Vollbeschäftigung und Preisstabilität erreicht sind.