US-Notenbank: Fed steht offenbar vor vierter Zinserhöhung in diesem Jahr

New YorkKurz vor der nächsten Zinsentscheidung in den USA mehren sich die Signale für eine vierte Erhöhung in diesem Jahr. Laut Notenbankchef Jerome Powell läuft die Wirtschaft „insgesamt sehr gut“. Besonders der Arbeitsmarkt sei stark, sagte er in der Nacht zum Freitag (MEZ) in Washington. Er verwies darauf, dass die Erwerbslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit 50 Jahren gesunken ist. Experten erwarten, dass sich der Trend fortsetzt und im November 200.000 neue Stellen geschaffen wurden. Obwohl Powell nicht konkret auf die Geldpolitik einging, gilt das von ihm gezeichnete rosige Konjunkturbild als Hinweis, dass einer weiteren Zinserhöhung wohl nichts im Weg steht.