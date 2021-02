US-Notenbank: Fed stellt sich für längere Zeit auf Krisenhilfe ein

Angesichts der Jobmisere in den USA sieht sich die US-Notenbank Fed noch längere Zeit als Nothelferin in der Coronakrise gefragt. Die Währungshüter wähnen sich noch weit von ihren Zielen Vollbeschäftigung und Preisstabilität entfernt, wie aus den am Mittwoch veröffentlichten Protokollen der Zinssitzung vom Januar hervorgeht.