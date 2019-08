US-Notenbank: Fed warnt vor Gefahren für US-Wirtschaft durch Handelsstreit

Jackson Hole Nach der weiteren Zuspitzung des Handelsstreits zwischen den USA und China warnt eine Vertreterin der US-Notenbank vor Gefahren für die US-Wirtschaft. Je mehr dieser Handelskrieg eskaliere, desto mehr müsse das für ein Szenario eines schwachen Wachstums berücksichtigt werden, sagte die Präsidentin des regionalen Fed-Ablegers in Celveland, Loretta Mester, am Samstag am Rande der Fed-Konferenz in Jackson Hole der Nachrichtenagentur Reuters. Wenn es viele Unsicherheiten gebe, vor allem von der Handelsseite, würden viele Unternehmer und Verbraucher erwägen, sich besser zurückzuhalten: „Ich glaube, hier gibt es ein großes Abwärtsrisiko.“