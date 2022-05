US-Notenbank Inflationsdruck: Jerome Powell schließt aggressiveres Vorgehen in der Geldpolitik nicht aus

Die US-Notenbank will die geldpolitischen Zügel laut Fed-Chef Jerome Powell solange anziehen, bis die Inflation unter Kontrolle ist. Es müsse „klare und überzeugende“ Anzeichen dafür geben, dass der Preisauftrieb nachlasse, sagte er am Dienstag auf einer Veranstaltung des „Wall Street Journal“. Das wolle die Fed sehen. Falls es nicht dazu komme, werde sie ein aggressiveres Vorgehen erwägen müssen. Die Notenbank habe die Werkzeuge und das Stehvermögen, die Inflation zu bekämpfen: „Niemand sollte an unserer Entschlossenheit zweifeln.“