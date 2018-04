US-Notenbank: John Williams wird neuer Chef der Fed New York

Williams folgt William Dudley nach, der am 17. Juni zurücktreten will. Der Fed-Präsident von New York hat ein permanentes Stimmrecht in der Zinspolitik und überwacht die Wall Street. Williams hat die Politik der schrittweisen Zinserhöhungen in den USA mitgetragen und zuletzt angeregt, die traditionelle Orientierung der Geldpolitik an einem Inflationsziel zu überdenken.