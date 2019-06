US-Notenbank: Trump nach Kritik an Fed-Chef: Habe ihn nie degradiert, könnte aber

Vor knapp zwei Wochen hatte Trump die Fed scharf kritisiert und zu einer Zinssenkung gedrängt. Die Zinsen seien „viel zu hoch“, twitterte er. Trump bezeichnete die geldpolitische Strategie der Währungshüter als „lächerlich“ und fügte an: „Sie haben keine Ahnung.“ Die Notenbank behielt den Leitzins zwar vorigen Mittwoch in einer Spanne von 2,25 bis 2,50 Prozent, signalisierte jedoch zugleich Bereitschaft zu einer Senkung noch in diesem Jahr.