US-Ölriese Chevron schreibt 8,3 Milliarden Dollar Quartalsverlust

Der zweitgrößte US-Ölmulti Chevron hat inmitten der Coronakrise den größten Quartalsverlust seit Jahrzehnten erlitten. In den drei Monaten bis Ende Juni geriet der Konzern unter dem Strich mit 8,3 Milliarden US-Dollar (7,0 Milliarden Euro) in die roten Zahlen, wie er am Freitag im kalifornischen San Ramon mitteilte. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hatte Chevron noch 4,3 Milliarden Dollar verdient. Die Aktie reagierte vorbörslich mit weiteren Kursabschlägen.