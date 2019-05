US-Rivale: Sensorenhersteller First Sensor vor Übernahme durch TE Connectivity

FrankfurtDer Berliner Sensorenhersteller First Sensor steht vor einer Übernahme durch den US-Rivalen TE Connectivity. Der Vorstand befinde sich in fortgeschrittenen Übernahmeverhandlungen mit TE Connectivity, teilte First Sensor am Sonntag mit. Dem Management liege eine rechtlich unverbindliche Interessensbekundung mit einem indikativen Angebotspreis von rund 28 Euro je Aktie vor. Derzeit sei jedoch noch nicht abzusehen, ob es zu einem Übernahmeangebot seitens TE Connectivity komme.