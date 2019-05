US-Sanktionen: Siemens überprüft Geschäftsbeziehungen zu Huawei

Die chinesische Regierung beklagte sich am Donnerstag über eine „wirtschaftlicher Schikane“ seitens der USA. Trump hatte am Donnerstag in Washington erneut Huawei als „gefährlich“ bezeichnet, gleichzeitig aber in Aussicht gestellt, den Streit um Huawei im Rahmen einer Vereinbarung zu den amerikanisch-chinesischen Handelsbeziehungen beizulegen.