US-Schutzzölle: Handelsstreit dürfte USA laut IWF-Chefin Lagarde am härtesten treffen

Washington, BerlinIWF-Chefin Christine Lagarde hat US-Präsident Donald Trump vor einer Eskalation des Handelsstreits gewarnt. „Die Spannungen in der Handelspolitik hat bereits ihre Spuren hinterlassen, das Ausmaß der Schäden aber hängt davon ab, was die Politik als nächstes tut“, schrieb die Französin in einem am Mittwoch veröffentlichen Blog im Vorfeld der G20-Finanzministerkonferenz am Wochenende in Buenos Aires.