US-Versicherer: AIG-Aktie rutscht auf tiefsten Stand seit zwei Jahren

AIG steckt schon lange in Schwierigkeiten und hat in den vergangenen zwölf Jahren sieben Vorstandsvorsitzende an der Spitze gehabt. In der Finanzkrise musste der Versicherer mit 182 Milliarden Dollar Steuergeldern gerettet werden. Seitdem versucht das Unternehmen sich von unprofitablen Geschäftssparten zu trennen und etwas wählerischer bei Verkauf seiner Policen zu sein.