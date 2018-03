US-Wahlen: Ein Couchsurfer auf dem Weg nach Washington

Auf seiner Fahrradtour vom 29. Juni bis 30. September durch den Bundesstaat an der Ostküste hat er rund 1700 Kilometer zurückgelegt. So wollte er mit möglichst vielen Leuten in Austausch kommen und erfahren, was dem Durchschnittsamerikaner wirklich wichtig ist. Denn das sei es, was ihm in seinem Heimatland fehle, sagt er: Eine Stimme, die fürs Volk spricht und dessen Interessen durchsetzt. „Es wird Zeit, dass das amerikanische Volk wieder gehört wird. Während meiner Tour wurde mir klar, dass Wähler von Demokraten und von Republikanern im Grundsatz das Gleiche wollen“, so der selbsternannte progressive Demokrat. „Es wird Zeit, dass wir die Barrieren im Kopf, die durch die politischen Labels entstanden sind, abbauen.”