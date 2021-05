US-Zeitungskette: Hedgefonds Alden übernimmt Tribune-Mediengruppe in den USA komplett

Sie hofften auf ein höheres Angebot des Hotelmoguls Stewart Bainum und drängten den Tribune-Teilhaber Patrick Soon-Shiong, Aldens Offerte abzulehnen. „Alden als Top-Aktionär ist eine permanente Krise, aber Alden in voller Kontrolle wird wahrscheinlich die Publikationen von Tribune zerstören“, schrieb der Reporter und Leiter der Gewerkschaft Chicago Tribune Guild, Gregory Pratt, in einem Appell an Soon-Shiong, der nach Alden die zweitmeisten Anteile am Verlag hielt. Soon-Shiong enthielt sich aber bei der Abstimmung am Freitag.