USA: Bank of America steigert Gewinn überraschend stark

CharlotteDie Bank of America hat dank der US-Steuerreform und höherer Zinsen im dritten Quartal erneut einen kräftigen Gewinnsprung verzeichnet. Der Überschuss lag mit 7,2 Milliarden US-Dollar fast ein Drittel höher als ein Jahr zuvor, wie das zweitgrößte US-Geldhaus am Montag in Charlotte (US-Bundesstaat North Carolina) mitteilte. Vor Steuern habe die Bank den höchsten Quartalsgewinn ihrer Geschichte erreicht, sagte Vorstandschef Brian Moynihan. Der Gewinn je Aktie übertraf die durchschnittlichen Erwartungen der Analysten.