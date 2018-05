USA: Der spannendste Ort Washingtons - Supreme Court

In einem weiteren Fall geht es um eine Debatte, die auch in Deutschland zuletzt an Fahrt gewann: Lebensschützer in Kalifornien machen gegen ein Gesetz mobil, dass lizensierte Kliniken dazu verpflichtet, umfassende Informationen über Schwangerschaftsabbrüche zur Verfügung zu stellen. Außerdem steht eine finale Entscheidung über Trumps Einreisebann aus, der in den vergangenen Monaten mehrfach angepasst wurde.