USA: Die ewigen Baugerüste in New York

New YorkHundert Gäste, ein Grußschreiben von Henry Kissinger und eine Rede von dem damaligen Alcoa-Chef Klaus Kleinfeld: Handelsblatt und Wirtschaftswoche eröffneten ihr New Yorker Büro 2013 auf der Wall Street. Seitdem sind vier Korrespondenten plus einer Schar von Freien Mitarbeiten mitten im Wirtschaftsgeschehen untergebracht. Es ist die reinste Freude dort zu arbeiten, mit einer riesigen Lobby und der U-Bahn-Station direkt vor der Tür.