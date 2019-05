USA: Fed-Chef Powell warnt vor hoher Firmenverschuldung

AtlantaDer Chef der US-Notenbank Fed Jerome Powell mahnt angesichts der Rekordstände bei der Verschuldung von Firmen zu Vorsicht. Die Lage sei zwar nicht mit den Bedingungen am US-Hypothekenmarkt vergleichbar, die zur Finanzkrise 2007 bis 2009 geführt hätten, sagte Powell am Montag. Zudem stehe das Wachstum bei Firmenkrediten in Einklang mit dem Wirtschaftswachstum und das Finanzsystem könne besser mit Verlusten umgehen.