USA: Fed will bei Zinspolitik vorerst weiter Ruhe bewahren

US-Präsident Donald Trump hat mit der Eskalation des Zollstreits mit China Spekulationen auf eine Senkung der Zinsen angeheizt. Mehrere Währungshüter haben bereits laut über einen solchen Schritt nachgedacht - insbesondere für den Fall, dass die Inflation nicht anziehen sollte. Der einflussreiche Chef des Fed-Bezirks New York, John Williams, sieht aber vorerst keinen Bedarf, an der Zinspolitik zu rütteln. Die Fed müsse zwar weiter darauf hinarbeiten, dass die Inflation sich auf den Zielwert zubewege, sagte er am Mittwoch. Und falls nötig, müsse die Fed ihre Zinspolitik auch anpassen: „Doch ich denke nicht, dass wir jetzt schon an diesem Punkt sind und ich glaube auch nicht, dass wir in der sehr nahen Zukunft an diesem Punkt sein werden.“