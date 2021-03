USA: „Gefahr vorbei“ – Powell verteidigt Ende der Erleichterungen für Banken

US-Notenbankchef Jerome Powell hat das Auslaufen der in der Coronalrise eingeführten Erleichterung für die Bankenbranche verteidigt. Vor einem Kongressausschuss sagte er am Dienstag mit Blick auf die sogenannte Verschuldungsquote (SLR), eine Ausnahmeregelung dazu sei 2020 angesichts schwerer Funktionsstörungen am Anleihenmarkt eingeführt worden.