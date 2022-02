USA: US-Notenbank Fed legt Kriterien für nächsten Stresstest fest

Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat die Kriterien für den nächsten Stresstest der amerikanischen Kreditinstitute festgelegt. Die Zentralbank will in den nächsten Monaten 34 US-Großbanken in einer breit angelegten Prüfung auf ihre Widerstandsfähigkeit in Krisensituationen prüfen. Dabei soll unter anderem untersucht werden, inwieweit Kreditinstitute mit einem Einbruch der Märkte für Gewerbeimmobilien und Unternehmensanleihen zurechtkommen, wie es am Donnerstag hieß.