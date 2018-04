USA: Wie Amerika mit Städtedesign gegen Obdachlose kämpft

Ende 2013 erreichte der Klassenkampf in San Francisco einen neuen Höhepunkt, als der junge Start-up-Gründer Grep Gopmann in einer wüsten Tirade über Obdachlose herzog, die er als „Müll“ bezeichnete, und von denen er wirklich nicht wusste, was sie in dieser Stadt verloren hätten. In Downtown San Francisco sammelten sich diese „Degenerierten“ wie Gruppen von „Hyänen“ und „pissen“ auf den Boden und mehr.