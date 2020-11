USA Zahl neuer US-Anträge auf Arbeitslosenhilfe gesunken

In den USA ist die Zahl der Neuanträge auf Arbeitslosenhilfe zurückgegangen, bleibt in der Corona-Krise aber auf hohem Niveau. In der vergangenen Woche beantragten 709.000 Menschen Hilfen, wie das Arbeitsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. In der Woche davor waren es noch 757.000 - die Zahl wurde nachträglich um 6000 nach oben korrigiert.