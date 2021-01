Vakzin: Novavax-Impfstoff zeigt laut vorläufiger Analyse hohe Schutzwirkung – aber weniger bei Mutationen

Besorgniserregender sei aber, was die Studie über eine völlig andere Frage aussage: die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen ein zweites Mal an Covid-19 erkranken könnten, sagte der Chef des südafrikanischen Testlaufs, Shabir Madhi, von der Witwatersrand-Universität in Johannesburg. Es gebe Hinweise, dass fast ein Drittel der Probanden schon einmal infiziert gewesen sei – und zugleich sei die Rate der Neuinfektionen in der Placebo-Gruppe ähnlich hoch. Vorangegangene Infektionen mit frühen Varianten des Virus in Südafrika schützten nicht vor einer Ansteckung mit den neuen, sagte Madhi.