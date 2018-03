Valley Voice: Das Roboter-Café ist da – und erzeugt ein Gefühl von Einsamkeit

In Mountain View, der Google-Heimat, residiert die Robo-Pizzeria Zume. Praktisch der gesamte Herstellungsprozess ist automatisiert. Yo-Kai Express bringt die vollautomatische Produktion der klassischen japanischen Ramensuppe nach San Francisco. In Japan und China kochen schon seit 2009 Roboter Ramensuppe in 90 Sekunden. Selbst Bosch aus Deutschland ist mit dabei. Auf der CES-Show in Las Vegas hat mir schon Anfang 2017 ein Bosch-Roboter einen schmackhaften Milchkaffee am Stand aufgebrüht.

Fahrerlose Autos, Barista-freie Cafes, Robo-Ramen, in San Francisco ist immer was los. Und in Seattle testet Amazon die mitarbeiterfreien Supermärkte der Zukunft.