Valley Voice: Die Konservativen in Silicon Valley wandern aus

Die Stadt, die jedes Jahr im März das populäre Technologie-Festival „South by Southwest” ausrichtet, gilt als linke Enklave, liegt jedoch in einem stramm konservativen Bundesstaat. Eine Analyse des Massachusetts Institute of Technology (MIT) und der University of California Los Angeles kürte San Francisco 2014 zur liberalsten Stadt der USA. Auf den hinteren Plätzen folgten texanische Orte wie Arlington, Fort Worth, San Antonio oder Dallas.