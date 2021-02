Vantage Towers: Vodafone will Funkmasten-Tochter Anfang des Jahres an die Börse bringen

Der britische Mobilfunker Vodafone will seine Funkmasten-Tochter Vantage Towers Anfang des Jahres an die Börse bringen. Dafür befinde man sich auf dem richtigen Weg, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Insidern zufolge dürfte es im März auf das Frankfurter Parkett gehen. Demnach könnte Vodafone mit der Neuemission rund drei Milliarden Euro erlösen. Weitere Details dürfte es am 15. Februar geben, wenn Vantage Einblick ins abgelaufene Quartal gibt.