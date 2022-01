Variable Vergütung: Credit Suisse stellt Boni-Zahlungen für Führungskräfte um

Mit einem Umbau des Bonus-Systems will die krisengeschüttelte Großbank Credit Suisse Führungskräfte bei der Stange halten. Mitarbeiter im Rang von Managing Directors und Directors sollen einen größeren Teil der variablen Vergütung in Bargeld statt in Aktien erhalten, wie es in einem der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag vorliegenden Memo hieß. Die Maßnahme gelte bereits für die Vergütung für 2021. Zudem führt die Schweizer Großbank für diese Mitarbeiter-Gruppe einen zusätzlichen Bonus ein, der mittelfristig in Form von Aktien ausbezahlt wird.