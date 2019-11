Banken zittern, Spekulanten jubeln: Aber was steckt wirklich hinter Bitcoin, Facebook Libra und Co.? Wie ist der Stand in der neuen Welt der digitalen Währung und wie geht es weiter? Welche Investitionsmöglichkeiten bieten Kryptowährungen? Wie steht es um die Betrugsgefahr und welchen Anbietern können Sie trauen? Über all dies und vieles mehr diskutieren die Handelsblatt-Redakteure Julian Trauthig und Felix Holtermann in Handelsblatt Expertencall.