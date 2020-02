26.03.2020 | 12:00 Uhr: WirtschaftsWoche Experten-Call: Ist Riester Rende sinnvoll?

Über 16 Millionen Deutsche haben eine Riester-Rente, also einen staatlich geförderten Altersvorsorgevertrag. Sie sollen von Zulagen und Steuervorteilen profitieren. Doch die Neuabschlüsse stagnieren. Viele zweifeln, ob ihre Riester-Verträge so viel bringen wie erhofft. In unserem Experten-Call wollen wir Orientierung bieten: Wie funktioniert die Riester-Förderung überhaupt? Warum führt der Blick allein auf Zulage und Steuervorteil in die Irre? Welche Vertragsart, von Rentenversicherung bis Fondssparplan, lohnt sich? Was hat es mit dem Wohn-Riester auf sich? Wir freuen uns auf Ihre Fragen – und liefern die Antworten.