29.01.2020, 12:00 Uhr: Experten-Call: Was passiert nach dem Brexit?

In wenigen Tagen wird Großbritannien die EU verlassen. Großbritanniens Premier Boris Johnson hat in den vergangenen Wochen immer wieder den Eindruck vermittelt, dass der Brexit damit abgehakt sei. Das war auch sein zentraler Slogan bei den Parlamentswahlen, die er vor einigen Wochen mit einer haushohen Mehrheit gewonnen hat. In Wirklichkeit ist aber noch gar nichts vorbei.