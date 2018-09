Berlin, 24.09.2018 Podiumsdiskussion in der Schweizerischen Botschaft

Die Marke Deutschland steht für gutes Engineering und Zuverlässigkeit. Will man Meinungsforschern Glauben schenken, so hat sie jedoch im Zuge des Dieselskandals und des Baus des Flughafens Berlin an Glaubwürdigkeit verloren. Auch die Marke Schweiz hat einen hervorragenden Ruf, der sich in der Vergangenheit immer mal wieder Anfechtungen ausgesetzt sah. Stichworte sind beispielsweise das "Swissair-Grounding" oder die "UBS-Rettung". Die Schweiz ist das erste Land, das ein Gesetz zum Schutz der Marke geschaffen hat.