Club-Partner: Moneyfarm

Moneyfarm ist ein digitaler Vermögensverwalter, der europaweit über 1Mrd. € für mehr als 42.000 Kunden betreut. Die Besonderheit am Angebot in Deutschland: Durch die Zusammenarbeit mit der Allianz erhalten Privatanleger Zugang zu einem Risikomanagementprozess, der in der Regel institutionellen Anlegern vorbehalten ist. Bei der Investmentstrategie verbindet Moneyfarm die Vorteile von aktiven Fonds und ETFs. Die Kooperation mit der Allianz Global Investors ermöglicht den Kunden hierbei einen kostengünstigen Zugriff auf die aktiv gemanagten Produkte. Mit sieben Portfolios bietet Moneyfarm sowohl sicherheits- als auch wachstumsorientierte Lösungen an. Das Angebot wird durch eine persönliche Beratung und ganzheitliche Kundenbetreuung ergänzt.