Dortmund, 19.06.2018: BörsenWoche Hautah

Als Thomas Treß 2005 zu Borussia Dortmund stieß, stand der einzige börsennotierte Fußballverein Deutschlands am Rande der Insolvenz. 13 Jahre ist Treß inzwischen Finanzchef des Konzerns, der Club unter seiner Ägide wirtschaftlich gesundet. Wesentlich kürzer ist die Börsengeschichte von Jürgen Pampel und die von ihm geleitete Voltabox. Das Unternehmen aus Delbrück stellt Batterien etwa für Elektrobusse her und ging im vergangenen Jahr an die Börse. Was Anleger von beiden Unternehmen in diesem Jahr und darüber hinaus erwarten können, erfahren sie bei einem spannenden Abend in Dortmund. Dort diskutieren die WirtschaftsWoche-Redakteure Christof Schürmann und Georg Buschmann mit Treß und Pampel die Perspektiven ihrer Unternehmen und der jeweiligen Aktien.